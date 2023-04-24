高雄市議會24日做市長施政報告質詢，國民黨議員陳玫娟針對「左營區南門十字路型改善案」，改造後路型大幅改變，影響重大，但卻沒有向民眾舉辦說明會。高雄市長陳其邁回應，會請市府工務局加強與附近居民溝通。

陳玫娟說，左營南門圓環周邊有6個里，人口眾多，加上近年附近新大樓陸續落成。左營南門圓環多達6條道路匯集，交通動線和號誌讓用路人看了霧煞煞，一直傳出要求改善的聲音。

日前高雄市政府透過見城計畫向文化部提報經費，新工處預計投入1億7300萬經費將南門圓環改為「大十字」路口。陳玫娟表示，該案預計2023完成規畫設計、用地取得包含都計變更，2024年1月即將發包。但改善過程完全未與當地居民充分溝通取得共識，周邊居民多數不知未來路型將做出如此大的變動。

陳玫娟說，此案高達1.7億的經費，巿府應重新研議評估，納入里民意見，除應辦理都巿計畫變更，增加停車空間以及人行步道外，並應納入永清國民小學大門與周邊空地環境美化計畫，讓左營大路市容美化與學校門面有加分效果。

陳其邁回應，由於很多居民反映圓環要繞行一圈，車禍頻傳，路型改變根據交通流量有其必要性，會請高雄市工務局加強與附近居民溝通。