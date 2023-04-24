「秧悅寵媽咪．悦住悅美麗」專案期間，平日雙人入住薄荷豪華客房一泊一食萬元有找。(秧悦美地度假酒店提供)

專案活動期間，住宿全面升級，指定房型升等只要520元。照片為山景薰衣草房。(秧悦美地度假酒店提供)

業者推出6人桌菜加贈6吋蛋糕；10人桌菜加贈精選紅酒1瓶與6吋水果蛋糕1顆優惠。(秧悦美地度假酒店提供)

母親節即將到來，為了讓全天下辛苦的媽咪能夠放鬆與休息，緊鄰中央山脈的花蓮度假型飯店秧悦美地推出「秧悅寵媽咪．悦住悅美麗」專案，5月1日起一整個月，平日雙人入住薄荷豪華客房一泊一食最低萬元有找，續住有優惠，住越多省越多。歡慶母親節，住宿全面升級，指定房型升等只要520元。業者還祭出4人同行，其中1人可免費享用格雅雞膠原蛋白美顏火鍋1份。

擁有好山好水的花蓮，是不少人喜愛的旅遊聖地，知名統計網站RankingRoyals根據旅遊訂房網站Booking.com全球超過2.4億客戶反饋統計，花蓮縣為2023年全球最佳旅遊城市第2名。

隨著母親節到來，秧悦美地度假酒店推出「秧悅寵媽咪．悦住悅美麗」專案，5月1日到31日期間，平日雙人入住薄荷豪華客房一泊一食9999元，二泊二食15999元；迷迭香尊貴客房雙人平日一泊一食10999元，二泊二食16999元。專案活動期間，住宿全面升級，「薄荷豪華客房升等迷迭香尊貴客房」或「迷迭香升等薰衣草行政客房」只要520元，加價6000元即可同房型續住。5月帶媽咪來趟奢華小旅行。

秧悅美地主打七感療癒的度假型態，擁有全國獨家香草療癒空間，每間客房都設有專屬香草蒸氣浴室，使用奇萊山純淨山泉水之蒸氣，讓媽媽精神放鬆、通體舒暢，也可在靜謐的夜色中享受泡澡的療癒時光。專案期間每房加贈Gaea Spa頂輪梳活療程，再加贈草繹金盞花面膜1片，讓媽媽的皮膚保濕透亮水水嫩嫩。

業者同步推出餐飲優惠，除了招牌的格雅雞香草火鍋外，特聘營養師謝宜芳研發全新格雅雞膠原蛋白美顏鍋，特選不用抗生素、生長激素、低熱量與低膽固醇，高營養價值的格雅雞，添加當歸、紅棗、枸杞、干貝等食材熬製而成的格雅雞美顏火鍋，並祭出買4送1優惠，4人同行，1人免費享用格雅雞膠原火鍋1份。

此外，業者也推出中式桌菜饗宴，6人桌菜5999元加1成服務費，每桌加贈6吋蛋糕一顆；10人桌菜售價10800元，另加1成服務費，每桌再加贈精選紅酒1瓶與6吋水果蛋糕1顆。

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