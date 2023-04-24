泰豐指出，此案係預售重劃區土地，待重劃完成後再計算損益。

泰豐中壢舊廠開發案，其中分成兩塊土地，包括由子公司 泰誠持有的住宅地約2.69萬坪，以及另一家子公司泰鑫擁有的工商綜合區土地約1.72萬坪。

泰豐中壢廠向桃園市府提出自辦市地重劃作業申請，在去年11月獲桃園市政府核准。

泰豐指出，這次預售重劃完成取得的部分重劃土地，是為籌措土地重劃經費，及改善公司財務結構 並充實營運週轉資金，同時因應未來原物料上漲及拆遷補償金等增加成本，因此辦理土地公開招標。

自辦市地重劃約需3年，並依狀況可以延長。泰豐指出，目前，重劃後的開發方向及是否出售，要待完成後才能確定。

至於輪胎本業上，泰豐在今年的2月10日宣布，觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產。

在今年的2月底，泰豐表示，為避開高額的輸美反傾銷稅，把台灣停產衝擊減到最低，泰豐已與越南XT TYRE簽署代工合約，代工生產輪胎，銷往美國及東南亞鄰近市場，避開高額的輸美反傾銷稅，把台灣停產衝擊減到最低。從今年的3月1日生效。

根據代工合約，越南XT TYRE將依泰豐之訂單指示及作業規範，自今年起製造泰豐產品，在品質協議方面，代工廠必須符合泰豐之品質要求及稽核權利，業務技術方面負保密責任及無侵害智慧財產權，且代工廠需保證產品之售後服務。未經泰豐同意，XT TYRE不得轉移本公司訂單交予第三人製造生產。泰豐指出，目前營運穩定。