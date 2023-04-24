針對第一大迷思，許多民眾認為「還年輕用不到保險」。全球人壽表示，保險是為了轉嫁「大的風險」而存在，當自己病太重、傷太慘、活太久、死太早，都可能產生龐大的醫療支出，造成家庭的財務負擔，透過保險就能提供財務上的支持。且隨著疾病年輕化，可能衍生的經濟負擔，年輕人需意識到醫院住的是病人跟傷患而不是老人，因此，做好意外醫療及醫療保障相當重要。

另外，有不少民眾不知道該撥多少預算繳保費？全球人壽表示，建議保險新手族，應先評估自身經濟能力，再依據能力去規劃適合的保障，量力而為。如果是剛出社會薪水不高的年輕人，可優先做好基礎保障規劃即可，一年保費落在1萬5,000元以內就能享有住院醫療、實支實付及重大傷病等基本保障。

至於該怎麼規劃保險呢？全球人壽表示，保險新手族大多尚未成家，建議投保重點在於「照顧好自己」，可先透過「先保大再保小、先保近再保遠、先求有再求好」等3大投保原則，了解保障的優先順序進行規劃，就算面臨意外或罹患疾病，也能在保險理賠的幫助下，分擔自身的財務損失，避免造成家庭經濟負擔。

首先，「先保大再保小」才扛得住重大損失。由於損失重大的風險，通常發生機率較低，但萬一發生，卻可能造成家庭沉重的經濟負擔，因此建議先以重大傷病險、醫療險、意外險為優先；其次，要考慮「先保近再保遠」才扛得住近期風險，應優先考慮下一秒就可能發生的風險。

全球人壽表示，在預算有限的前提下，可先投保「定期險」為近期風險做規劃，等經濟有餘裕時，再投保「終身險」為長久後會發生的風險做準備。最後，「先求有再求好」才能有基本保障，建議趁年輕、體況佳時，以較便宜的保費及早投保，將基本保障先買足，能避免體況不佳時想投保，卻遇到保險公司拒保或加費的可能。