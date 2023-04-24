餐後甜點將山葵做成義式冰淇淋，營造衝突的味覺。（微風提供）

Christine Lau以獨樹一格的日義料理手法風靡紐約。（微風提供）

有機蔬菜 / 味增 / 黑礦鹽，營造彷彿置身在秋日暖陽的陽明山。（微風提供）

疫情解封百貨餐廳更添新軍，百貨首家自營fine dining品牌（精緻餐飲）登場，結合日本、義大利與台灣的食材、烹調手法與職人精神，創作風格鮮明的限定菜單，希望以輕奢價格打入年輕客層，也讓高端餐飲跳出框架，不再遙不可及。

全台百貨第一家自營fine dining餐廳登場，微風集團歷時4年籌備，將於5月正式推出餐飲新品牌「IVY GARDEN」於微風廣場，特別邀請來自紐約的知名餐廳kimika主廚Christine Lau，參與設計菜單，以她獨特日義混搭風格為主打，搭配微風自營團隊－行政主廚劉宏洺等人，呈現出輕奢系fine dining菜色，午間價格1680元、晚間價格2280元（不含服務費），在台北fine dining餐廳中較為平價。微風表示，餐廳在疫情前就開始籌備，希望能讓更多年輕客群，接觸嶄新用餐體驗，目前訂位已滿位到5月中，餐廳最多可容納50人。

座落於微風廣場7樓的「IVY GARDEN」，希望打破fine dining的框架，讓精緻體驗不再高不可攀，而是在開放式空間，呈現輕鬆舒適感，餐廳的設計也花園風格為主題，搭配綠意盎然的植物造景，且在音樂上也特別用心，聘請精品品牌活動御用DJ－Mai孫麥傑，依據餐廳風格，打造出猶如置身在歐洲戶外花園的店內音樂。