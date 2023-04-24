今（24日）宜蘭縣長林姿妙（左3）與桌球好手林昀儒（左4）到場鼓勵小小選手。（吳佩蓉攝）

林昀儒超夯人氣，粉絲踴躍排隊要簽名。（吳佩蓉攝）

「第一屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」於22日至29日，在宜蘭運動公園體育館舉辦，全國21縣市的國小四至六年級共3000位學生參賽；今（24日）縣長林姿妙與桌球好手林昀儒到場鼓勵小小選手，林昀儒期許他們能快樂打球，在競技場上爭取榮耀，為台灣爭光，還大讚學弟妹們身手比他以前好。

賽事自4月22日至29日在體育館舉辦，參賽對象為全國國小四、五、六年級，共計12個競賽組別，21個縣市出席比賽，將有3000位隊職員及選手參賽，角逐96個獎項。

林昀儒日前在中國大陸河南參加WTT新鄉冠軍時，左手拉傷苦戰，結束賽事後仍帶傷出席WTT澳門冠軍賽，但左手傷勢加劇，只好忍痛宣布退賽；他今至宜蘭受訪時說，運動員受傷很正常，距離5月的世界錦標賽，還有時間好好調養，沒有問題；目前有接受打針治療，會再看醫生了解是什麼情況，決定治療方式。

林昀儒媽媽、宜蘭縣運動產業發展協會理事長陳貴玲表示，辦理此屆賽事的初衷就是感恩跟推廣，感謝昀儒一路走來受國家的栽培跟企業的贊助，來自各界的厚愛，希望把這份愛心推廣出去，為了讓大家感受桌球的美好，不惜鉅資以高規格辦理場地，讓選手們能開創視野，球技不斷躍升，以發掘越來越多耀眼的明日之星。

縣府教育處表示，縣府長期致力推動體育休閒運動，以打造一座健康運動城市，持續挹注培訓費、軟硬體設備器材等，或向中央爭取更多經費協助學校；並努力推廣桌球運動，讓選手們自國小、國中到高中都能銜接上而不中斷，在球場上發揮平日訓練成果，發光發熱。

林姿妙指出，宜蘭縣是一個活潑健康的城市，因為我們長期有在運動，藉由運動能結交許多好朋友，感謝日本株式會社蝴蝶牌協辦與冠名贊助，及其他單位的支持，讓宜蘭能躍入國際舞台，共同拚出宜蘭的好生活。