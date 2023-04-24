美麗島電子報董事長吳子嘉近日曝光4月國政民調，政黨好感度民進黨44.3％，負向評價44.8％；國民黨好感度31.4％，負向評價53.1％，吳子嘉評價「國民黨這個品牌很弱」。但媒體人韋安表示，其實國民黨只要「一招」就起死回生，立即徵召新北市長侯友宜，讓他名正言順地往前衝。他強調，侯友宜是好商品，當然可以把國民黨這個品牌帶著一起好。當侯「定於一尊」好好表現，支持度起來，國民黨的好感度也會跟著起來。

韋安今(24日)在臉書發文指出，商品好，就是決定品牌好不好的關鍵。商業上是如此，政治也是如此。侯友宜是好商品，當然可以把國民黨這個品牌帶著一起好。提到選舉就兩個東西：候選人跟黨的品牌，當候選人弱、黨的品牌也弱，選舉一定輸。

「其實『一招』國民黨就可以起死回生！」韋安強調，立即徵召侯友宜，讓他名正言順地往前衝。當侯「定於一尊」好好表現，支持度起來，國民黨的好感度也會跟著起來，相輔相成。現在拖拖拉拉，要搞這個聯盟，那個聯盟，等搞出來，國民黨的好感度和人氣都早掉下去和散掉了。

韋安提到，他的行銷達人朋友點評：「是的，KMT是能用對的人、好的人去拉抬KMT黨的品牌好感度。商品好，就是決定品牌好不好的關鍵。商業上是如此，政治也是如此。」