新北市23日發生2名少女疑吸毒猝死，遭棄屍汽車旅館內，警方循線在桃園市某旅館逮捕嫌犯30歲洪姓男子時，發現他又約了1名女子一起吸毒，警方依殺人、遺棄屍體、毒品罪，將洪男移送法辦，台北地檢署檢察官訊後，向法院聲押禁見。

警方調查，洪嫌昨天清晨5時許，駕車載16、17歲的少女駛入新店某汽車旅館，洪將車停在地下停車場，3人一起搭電梯進入房間，洪6小時後獨自駕車離開。房務人員11時許通知退房，未獲回應，前往察看發現2名少女裹著床單「交疊」倒臥樓梯間，已明顯死亡。警方在場從少女皮包發現1包毒咖啡包，垃圾桶有6包用過的空咖啡包，桌上還有K他命粉末。

新店分局23日天下午循線至桃園某汽車旅館逮捕洪嫌，在場另有名21歲李姓女子，李女向警方表示，與洪嫌才第一天認識，洪即約她到汽旅吸毒，她並不知之前發生何事。警方現場又起獲毒咖啡包，一併將李女帶回偵辦。

洪嫌坦承與2名少女一同飲用毒咖啡包及吸食K他命，供稱跟兩名少女認識大概1個星期，23日凌晨相約去汽旅開毒趴，沒想到2女吸食後突然沒動靜，他一時心慌，不知該怎麼辦，所以將兩女搬到房間旁的樓梯間，然後開車逃離現場。

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