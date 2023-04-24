112新竹全中運高男組田徑標槍，新北市三重高中黃潮鴻在第5擲終於超越70公尺，最終以71公尺02奪金，努力朝「最強國中生」蛻變為「最強高中生」。

以「風」著名的「風城」新竹，24日這天天氣陰涼，黃潮鴻笑說，因為氣溫沒有太高，加上吹來的風蠻舒服的，比賽一開始有點想睡，所幸後來醒過來，順利讓成績衝破70公尺，最後一擲雖然失敗，不過因為已經確定金牌到手，他仍是面露笑容向支持者致意。

賽後黃潮鴻表示，之前出國比賽看到外國選手都是一派輕鬆，自在地在場上完成每一次試擲，所以也學著面帶微笑、無壓力地面對比賽，全中運就是按照平常心，本來希望可以破大會，前面4次試擲最好成績是68公尺32，一度被對手、台中市大里高中王思遠以68公尺75超越，黃潮鴻回應：「暫時落到第2那時就覺得有點壓力了。」

不過黃潮鴻很快調整過來，第5次試擲就丟出71公尺02，再要回領先，而王思遠最後兩次試擲沒能超越黃潮鴻，以68公尺75獲得銀牌，南投縣草屯商工吳炳燊66公尺58銅牌。

王思遠雖未能從黃潮鴻手中奪下金牌，連續兩屆全中運在高男組田徑標槍屈居銀牌，不過68公尺75也是破個人最佳，也是另一種收穫。

有趣的是，黃潮鴻和王思遠國小都打過棒球，球速都有到130公里，王思遠的哥哥甚至曾入選過U12少棒代表隊，不過兩人都是上國中時轉練田徑標槍，也都以前輩鄭兆村為榜樣，期許能有和鄭兆村一樣的成績、成就。