針對中國駐法國大使盧沙野發表「前蘇聯國家並無主權國地位」言論引發外交風暴，中國外交部發言人毛寧表示，中國尊重各國的主權獨立及領土完整，且是蘇聯解體後首先與相關國家建交的國家之一。她還意有所指地表示，一些媒體曲解中國在烏克蘭問題上的立場，挑撥中國與有關國家的關係，中方將對此保持警惕。

在中國駐法國大使館盧沙野受訪時否認前蘇聯加盟共和國的主權地位引爆重大外交爭議後，中國駐法大館官網已悄悄撤下盧沙野受訪文稿。不過，中國外交部發言人毛寧在回答媒體提問時表示，尚不了解撤稿的情況。

中國外交部發言人毛寧表示，中國尊重各國的主權獨立及領土完整，一些媒體曲解中國在烏克蘭問題上的立場，挑撥中國與有關國家的關係。（圖／美聯社）

毛寧在回答「前蘇聯國家的主權地位」的問題時表示，中國尊重所有國家的主權獨立及領土完整，並維護聯合國憲章的宗旨和原則。

毛寧說，在蘇聯解體後，中國是首先與相關國家建立外交關係的國家之一。從建交以來，中方始終堅持相互尊重、平等相待的原則，與相關國家發展雙邊友好合作關係。

《德國之聲》報導說，中國駐法大使盧沙野在訪談中稱「前蘇聯國家不具獨立國家的主權地位」的言論，引起歐美國家廣泛撻伐，使得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）爭取中國協助調停俄烏戰爭的外交努力再次受到打擊。

盧沙野的言論在歐洲引起了強烈反彈，23日有近80名歐洲議員在法國《世界報》（Le Monde）共同發表公開信，指控盧沙野的發言是糟糕的「戰狼」言論，以外交語言來說非常不適合、更明顯違反國際法，不僅嚴重侮辱有關國家的歷史、文化和國格，還可能對法國的歐洲盟友構成安全威脅，法國不應坐視不管。公開信並呼籲法國外交部長科羅那（Catherine Colonna）應對盧沙野「無恥的攻擊」採取行動，儘快宣佈驅逐盧沙野。

歐盟最高外交官博雷爾（Josep Borrell）亦稱該言論「不可接受」，立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）更表示：「如果有人仍然想知道為什麼波羅的海國家不信任中國能調解烏克蘭和平，這裡有一位中國大使認為，克里米亞是俄羅斯的，他還說我們國家的國界沒有法律依據。」前蘇聯集團國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛皆宣佈將召見派駐當地的中國外交官，要求解釋。