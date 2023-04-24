海洋委員會與國家發展委員會、美國在台協會攜手打造一系列海洋青年活動，以增進青年海洋素養、海洋科學及雙語教育為主題，24日於高雄軟體科技園區特別舉辦「海洋委員會與青年學子對話活動」，將海洋治理及教育推廣朝「科技化、國際化、公民化」目標推進，並加強臺灣團隊與國際間青年學子的對話連結，透過發現認識自身所處的海洋環境問題，團隊協力提出解方進而互相學習。

海洋委員會與青年學子對話(海洋委員會提供)

海洋委員會主任委員管碧玲致詞時表示，今日參與青年對話活動的青年，來自於入選海委會「2023臺灣海洋國際青年論壇」的決選提案團隊，今年共有來自22國家、252人、計62組團隊報名提案，今日參加的各組在眾多競爭選手中脫穎而出，對於入選團隊積極關心海洋、關心我們生存的環境，承擔參與守護海洋的行列，感到特別欣慰與讚賞；對於特別可行之提案計畫，主委也特別提醒施政團隊能協助給予最大的資源挹注，讓國內新創海洋團隊能協力加乘政府施政效能。

海洋委員會與青年學子對話右1為管碧玲主委與海洋危機提案青年團隊合影，中間為美國在台協會高雄分處李明磊副處長(海洋委員會提供)

管碧玲指出，海洋事務多元龐雜，涵蓋環境、科技、污染、保育、科學研究、漁業等面向，因此健全海洋法制，才能夠持續發展我國海洋事務，海委會也正一步一步推動進程，並與社會大眾進行法案溝通協商。如4/20立法院內政委員會才審竣「海洋污染防治法」及「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，進一步賦予海委會對海洋環境的管理效能，並讓海洋執法者合法行使公權力無後顧之憂。但保護我們的海洋與資源，需要公私部門共同合作努力，政府透過建立法制逐步落實海洋政策的進程中，「公民參與」是不可或缺的一環，來發揮集體智慧的最大效益。

各團隊隊長分享計畫內容 提出如何解決海洋面臨的問題(海洋委員會提供)

最後她特別讚揚年輕世代是最有創意、最有勇氣嘗試新事物的一群人，參賽者的創意發想讓我們看到年輕人沒有侷限，敢於挑戰問題，她也期許未來，每個人的創新精神都能夠延續，看到了問題，運用智慧創造新的解決方案，大家共同來努力，讓我們的海洋更美好。