中職樂天啦啦隊人氣女神林襄，有著天使臉蛋以及魔鬼身材，獲得大批粉絲支持，更紅到日本登上當地媒體版面。而她工作之餘也用心經營社群，時常在其上曬出生活點滴，昨(23)日，她在IG上曬出自己與「新玩具」合影的照片，意外曝光女神的私下面。

林襄近期在IG上更新一則貼文，透露自己獲得一個新照相機，而昨日也在社群上曬出自己的作品，只見畫面中，林襄在梳妝打扮時，仍不願放下相機，手指一按，拍下自己在定裝梳化時的模樣，意外曝光女神私下的真實模樣。

只見林襄曬出的畫面中，她身上的服飾設計，讓她胸前的雪白肌膚在鏡頭前一覽無疑。此外，她也相當逗趣的在嘴巴上叼著一個雞蛋糕，不顧形象的作為卻依舊散發著女神光芒，也吸引諸多網友爭相前來朝聖，留言：「林襄最高」、「吃雞蛋糕還是很漂亮捏」、「就算在吃東西也是要美美的拍照。」

事實上，由於近期南韓啦啦隊女神李多慧在台登板應援，雖然與林襄「后不見后」而掀起諸多討論。對此，官方臉書今(24)日透露：「李多慧將在5/1再度來台，很快就能又見到大家，5/3、5/4、5/6、5/7 四天在球場見。」讓粉絲嗨翻，也讓兩人此次是否能同台應援，引發粉絲們的好奇。