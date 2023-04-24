台北市政府力拚大巨蛋今年底完工試營運，現有網友貼出大巨蛋內部照片，發現似乎沒有啦啦隊應援區，擔憂今年落成結果明年整修，台北市體育局長王泓翔24日表示，遠雄考量到國內啦啦隊應援風氣盛行，分別在一、三壘觀眾席前方設立平台，作為應援區使用。

有網友在臉書社團發文表示，大巨蛋就快孵出來，大螢幕、人工草皮都成為話題，實在相當期待，只是看了些照片後發現，「好像沒有啦啦隊的應援區域欸，不會今年落成明年又要整修吧」。有網友留言讚同「講到重點」，也有人表示啦啦隊不是重點，球員才是，或希望不要有啦啦隊，保持傳統即可。

王泓翔表示，遠雄當初依照國際標準將大巨蛋打造成棒球場，防護網、內野壘包距離等各式設備都必須符合國際棒球賽事標準，其實啦啦隊應援區並不在國際標準範圍內，但遠雄考量到國內棒球賽事應援文化盛行，才在觀眾席前方規畫應援區。

王泓翔表示，應援區僅是在觀眾席前方設立台子，不會影響到觀眾觀賽，加上動線在座位後方，應援區也不會影響觀眾出入。