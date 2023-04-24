速食龍頭業者麥當勞日前宣布，為了順應整體消費趨勢停賣大杯飲料，引發熱議，沒想到身為麥當勞強勢競爭者的漢堡王今（24）日推出大杯飲料優惠，「麥哭阿！別家喝不到大杯來這裡」，強勢問鼎麥當勞，甚至直接在臉書標記麥當勞，引發網友熱烈討論。

台灣麥當勞4月1日起不再使用900c.c.大杯子盛裝碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶。（圖／麥當勞提供）

漢堡王在臉書、LINE公布最新優惠，即日起至5月31日購買可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶等大杯飲料，通通買一送一49元，一杯容量850毫升，「夏天到了，快樂水就該喝夠本！」。

漢堡王指出，全台門市都有相關優惠，僅兒童樂園、機場、科技廠內店不適用，限定臨櫃結帳、官網預訂點餐適用。漢堡王甚至直接在臉書貼文留言標記麥當勞，「兄弟來喝2杯嗎？」

漢堡王在臉書粉專直接點名麥當勞。（翻攝自BurgerKing 漢堡王台灣臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「開戰了開戰了」、「文宣故意以紅黃為底色，開頭還一語雙關。給過～」、「不是呀！幹嘛不常態性大杯就好…原本就有的東西收掉，然後現在好像福利放送」、「簡直壞透了，但是我欣賞」、「看到就是爽啦，想看到血流成河」、「火烤就是美味，大杯就是爽快」。