T1籃球聯盟桃園雲豹2月19日對陣台啤英熊隊時爆發鬥毆，士林警分局接獲檢舉，指雲豹球員陳孝榕等8人互相鬥毆，違反《社會秩序維護法》，3月6、7日陸續通知球員到警局說明，案經警局與刑事局司法科討論後，認為球場中間並非公共場所，周遭觀眾也沒有躁動不安，未達擾亂公共秩序程度，裁處不罰，不過，士林分局為求慎重，全案將移請士林簡易庭作出最後的裁定。

警方認為，球員比賽的中間場地不算是公共空間，並非社維法中的公共場所，以及球員發生衝突時間28秒，經裁判、聯盟人員的介入後結束，觀眾沒有躁動不安，難認衝突已達妨害公共秩序，擾亂社會安寧的程度。

全案緣起於比賽進行時，雲豹球員陳孝榕面對英熊隊球員蔣淯安防守時，揮肘攻擊對方，引發蔣的不滿，雙方爆出拉扯扭打，其他球員、教練見狀也紛紛衝入，有的是阻止幹架，有的則是幫忙助拳，雲豹的當家球星「魔獸」霍華德當時也有進場勸阻。

士林警分局接獲民眾檢舉，依違反社維法中的互相鬥毆，可處台幣1萬8000元以下罰鍰，分別傳喚兩隊球員，雲豹陳孝榕等人均稱「球場上推擠」，並不是打架鬥毆，球員甚至認為，球場上的推擠，不知怎麼會鬧進警局，感覺「很奇怪」，全部否認犯罪。

T1聯盟也在事件發生後，立即對於永豐雲豹陳孝榕禁賽3場，英熊隊長隊長蔣淯安禁賽1場，衝進場引發後續鬥毆的英雄助教林玠禾，處罰款30萬元整、禁賽30場，其他球員劉晉良、盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝等6人，依情節輕重分別祭出罰款、禁賽的處分，警方也認為聯盟已經有處分，沒有必要再次裁處。