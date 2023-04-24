位在花蓮的國立東華大學今年在IHBI 2023大學排名中脫穎而出，獲世界前966名、台灣第16名殊榮，實屬不易。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮的國立東華大學，雖然資源不如西部多，師生表現卻屢創佳績，今年在IHBI 2023大學排名中脫穎而出，獲世界前966名、台灣第16名殊榮，校方感謝全體師生積極認真把學校辦得有聲有色，如今能有如此卓越的表現，實屬不易。

東華大學指出，TheInternational Agency of State Corporate and Private Rating（IHBI）成立於 2021 年，該機構旨在評估國家和市政結構、公司和私營部門的組織和機構及其領導人，來自180個國家跟地區，共約270多位科學家和專家一同參與這項世界評級。

IHBI介紹2023年世界最佳校長和大學評級的世界1000名結果，台灣僅16所學校入列，東華大學為世界前996名，台灣第16名。

東華大學表示，其排名根據標準及評級方法包括師生專業發展水準、師生獲獎成就、國際合作、學術表現、大學對世界發展及所在國家跟環境的影響、傑出畢業生等。

東華大學表示，校區雖位處台灣東部，全體師生近年仍積極將學校辦的有聲有色，吸引近千名境外生就讀，姐妹校高達476所，簽署國際合作協議588份，每年提供約500名交換學生名額，積極推動師生國際交流提升視野，營造多元優質的國際化學習環境。

因此，東華大學在國際大學排名屢創佳績，2022年在泰晤士高等教育特刊（THE）亞洲大學台灣排名並列17名；年輕大學台灣排名並列第6名；世界大學影響力排名，名列台灣第14、《Cheers》雜誌舉辦2023年「大學校長辦學績效互評調查」排名並列第11名。