韓國總統辦公室24日發布消息稱，韓國總統尹錫悅在當天刊出的《華盛頓郵報》專訪中表示，「因為100年前發生的事情，因為100年前我們的歷史，（日本人為了寬恕）必須下跪的想法，我無法接受，在說服方面我己經盡了最大的努力。」

韓聯社援引《華盛頓郵報》專訪尹錫悅的話稱，歐洲曾經歷過殘酷的戰爭，但昔日的對手如今正在攜手開創未來，這需要決斷力。他認為，韓國政府在針對「對韓日合作持消極態度的人群」的說服工作，已經十分到位。

據報，尹錫悅在90分鐘的專訪中詳細介紹了政府有關日本的決定。他表示，韓國的安全問題迫在眉睫，因此與日本政府的合作刻不容緩，對此持消極態度的人們永遠不會理解政府的立場。

韓國總統室當天另行發布說明資料就尹錫悅提及「百年前的事情」一事解釋稱，尹錫悅此番話意指以這種態度行事不利於發展韓日關係。韓日關係正常化刻不容緩，就像歐洲的戰爭當事國戰後仍能為未來發展而合作一樣，改善韓日關係是兩國關係面向未來發展的必經之路。

韓國總統室還補充道，這與1998年時任總統金大中在日本國會發表講話時提出的「因不到50年的不幸歷史否定長達1500年的交流與合作史是愚蠢之舉」一說一脈相承。

此外，尹錫悅在專訪中還就援助烏克蘭的問題表示，烏克蘭遭到非法侵略，因此對其提供多類援助無可厚非，但向其以何種形式提供何種援助的問題，不能不考慮韓國與交戰國之間的各種直接和間接關係。