北投市場去年啟動整修計畫，預計2024年6月完工，未料施工單位日前發現建物結構受損，台北市產業發展局市場處移請台北市土木技師公會鑑定，5月底報告出爐，但產發局初步判斷，北投市場出現海砂問題，若經報告確定，採拆掉重建須約花費65億元，全棟安全結構補強則約12億元。

產發局市場處長陳庭輝表示，施工單位整建時發現結構有問題，移請台北市土木技師公會鑑定，5月底結果出爐，初步判斷北投市場樓層有海砂問題，如鑑定報告確認北投市場確有此事，將拆掉重建。

台北市議員林世宗批評，他過去曾請專家到現場勘查，已經確認北投市場是危樓，並有管線外露、天花板龜裂、海砂等問題，數度在質詢時要求重新勘查北投市場、儘速改建，未料市場處當成馬耳東風編列數千萬元修繕，仍然於事無補，上述問題即使在前台北市長柯文哲任內，依然沒被解決。

台北市議員陳賢蔚則表示，原在北投市場部分攤商評估改建工程僅2年，當時選擇不進入中繼市場擺攤，想著工程結束後再回來北投市場經營，這些攤商很可能不知情改建完工期程恐出現變數。

因此，陳賢蔚要求市場處在鑑定報告出爐前，抓緊時間與北投市場自治會進行沙盤推演，不要等到結果出來後才提出因應措施，同時針對改建工期變動提出補償配套計畫，畢竟北投市場不只是北投區市民重要生活空間，市場任何改建也會影響攤商身家財產。

產發局長陳俊安表示，2月已要求市場處委託台北市土木技師公會了解北投市場結構問題，5月底將有結果報告，若確定有海砂問題，採取打掉重建預估花費65億元，全棟結構補強則約花費12億元，報告出爐後再決定採哪一方案。