46歲女星李佩甄出道多年，與胡瓜女兒小禎是多年好友，經由小禎介紹與醫生老公王祚軒結婚13年，兩人育有一雙兒女，因賢慧形象被外界冠上「台灣好媳婦」的美稱，親民又陽光的形象受許多婆婆媽媽喜愛；李佩甄在社群平台曬出截圖，只見一位女網友用李佩甄的照片稱朋友老公出軌，小三胸很大，讓佩甄火大開嗆「姊希望你換個工作」。

李佩甄今（24）日在社群平台曬出一張圖片，只見一位女網友用佩甄圖片宣導銷售產品，寫下「Mitsis的老公出鬼了，她知道還是因為他老公去洗澡忘記帶手機，然後那個女人發信息過來，不然她還一直蒙在鼓裡」，該網友描述小三的胸很大，原配胸部又小又扁，本來打算收集丈夫出軌證據離婚，但為了小孩決定堅持挽回家庭，於是去找該女網友買產品。該名網友使用李佩甄的照片，一張穿著厚外套不顯身材，一張則穿著背心露出豐滿上圍，製造使用產品後上圍發育的假象。

對此李佩甄直呼對方網名：「姊希望妳換個工作不要再詐騙，妳這麼會編故事應該要去寫劇本，有機會還可以得獎」，唐從聖點出「她還真會P 圖啊」，大批網友表示：「這年頭仿冒的太多了，還匿名加好友，什麼都有，無奇不有。」、「還好照片幫妳選的不錯看」、「才華用錯地方，被詐騙擔誤的編劇」、「姐也希望妳能好好的再去唸書，學好使用標點符號是必須的喔」、「真的不應該」、「真的無所不騙」，也有人歪樓「這身材太好了吧」。