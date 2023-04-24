針對2024立委選舉，藍綠陣營黨內初選已陸續進行，其中新北三重選區民進黨陷入「三腳督」的激戰當中，該區也預計在明後兩天其中一天進行電話民調，為了做最後衝刺，爭取黨內提名，民進黨現任議員李余典也持續勤走基層，更找來立法委員張宏陸、台北市議員王閔生、新北市議員陳永福、李倩萍、邱婷蔚來替他站台。

李余典再次重申，選舉不該充斥謾罵及抹黑，也呼籲在地民眾，三重一定要讓在地人來擔任立委，他對自己闖過初選充滿信心，也有信心可以在初選過後，團結三重成為總統候選人賴清德的最強後盾。

李余典表示，自己近日不論是在鄰里座談會、巡守隊、市場掃街拜票或是車隊掃街，都是受到在地民眾的大力支持，這也是肯定他在地深耕30年的成果，而除了前行政院長蘇貞昌替他站台之外，還有新北各區的立委及議員來相挺，期許未來自三重到新北到國家的中央地方連線服務。

台北市議員王閔生表示，2024對民進黨至關重要，三重更是新北往返台北最便捷的行政區，所以需要夠資深、對在地夠了解的民意代表來串連各地；立委張宏陸也說，板橋和三重都同屬於台64連線的一份子，三重是將來新北市第二行政中心的預定地，與板橋更是只有一橋之隔，需要了解地方的民代來向中央爭取建設。

議員陳永福也表達力挺，表示自己與李余典已經認識很多年，在議會裡常常跟自己討論議案，而且阿典是三重最資深、在地最有經驗的民意代表，絕對都是服務看得到、找得到，懇請市民朋友接到電話一定要支持李余典。