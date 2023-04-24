高雄市謝元愷110公尺跨欄(，以13.45(＋1.8) 兩度破U20全國紀錄。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

12年全中運田徑賽24日共4項6人次破大會，湖口高中徐立紘在高男1萬公尺連莊破大會，第一項大會新猷由地主選手所創，面子裡子都有了。高雄鳳山商工謝元愷在高男110公尺預賽和準決賽，兩度打破U20全國紀錄

這項比賽今天續在新竹縣體育場較勁，東道主看板運動明星徐立紘沒讓鄉親失望，以31：27.35打破高懸12年的大會紀錄，在高男1萬公尺衛冕成功，也是繼東泰高中鄒淑珺在高女跳高封后後，新竹縣在本屆全中運田徑賽第二金。

第二項大會新猷出現在高男110公尺跨欄(0.991公尺)預賽，去年底腳踝韌帶斷裂的高雄市鳳山商工謝元愷，以13.45(＋1.8) 破大會，同時打破自己所保持的U20全國紀錄，下午準決賽13.41更上層樓，兩度破U20全國紀錄。

高男1500公尺決賽也有好成績，新北市海山高中林祐安以3：53.51連莊，臺北市陽明高中曾子盛以3：55.77奪銀，兩人都創最佳，雙雙打破林祐安自己去年創的大會紀錄3：56.39。

國男鉛球(5公斤)決賽，臺北市大同高中陳韋帆第一擲就以17.23，打破后綜高中廖杰陞108年創的大會紀錄17.22。綽號「阿凡達」，接受張浩桂教練指導的陳韋帆，小學5年級接觸鉛球，國一全中運排名24，國二第四，國三首度稱王。「今天算是超水準演出，腎上腺素大爆發，本以為丟16.9公尺就不錯了，沒想到可以突破17公尺。」他說。

高男100公尺決賽，桃園市治平高中林柏勳飆出令人振奮的10秒33，可惜超順風(＋2.7)，全中運首金到手，但林柏勳並沒有太開心。「就是想要破大會，結果沒想到超順風，空歡喜一場。」