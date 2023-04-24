新竹縣尖石國中小將柔道、角力雙棲，甫結束柔道賽事，立即投入角力競賽，林芷彤先於23日的柔道賽事中獲得一銀，24日又在角力比賽中逆轉勝獲得一面金牌，達成個人披金掛銀的成就，更開心與教練胡夏芬擁抱，這面金牌，她渴望了很久，終於摘到手中。

林芷彤今年為了在柔道賽事中奪金，先減重降低量級參加比賽，儘管打入金牌戰，但可能因不熟悉對手，而以銀牌作收。但林芷彤很快整理情緒，面對僅隔一日的角力國女組自由式第七級的賽事，她不受前一天的情緒、比賽疲憊影響，一路打入金牌戰。

在金牌戰的賽事，林芷彤先被來自台北市石牌國中的對手張育慈取得4分，她說當時她有緊張了一下，但看到教練胡夏芬在場邊鼓勵、指導，她頓時安心，展現絕佳的鬥志，剛好抓準時機扣到對方，最後壓制對手在地3秒，直接取得比賽的勝利。胡夏芬當下開心的在場邊對她比了一個愛心，林芷彤也馬上擁抱教練，場面感人。

林芷彤說，她在加入國中後開始學習柔道，她非常喜歡柔道，也很想在國中階段獲得一面金牌。去年林芷彤在全中運的比賽中，柔道打入八強，獲得第7名，又在角力賽事獲得銅牌。林芷彤今年捲土重來，在柔道國女組柔道第六級比賽打入金牌戰，又趁中場休息時間，搭車前往位於竹東鎮的自強國中的角力賽場中過磅，又回到新豐國小柔道賽場獲銀，隔日再摘金。

除了林芷彤之外，尖石國中柔道隊也在柔道比賽中獲得1金1銀3銅（徐子堯金牌、林芷彤銀牌，徐昱鎧、簡士運、鍾佩欣均獲得銅牌）的成績，角力比賽也先由朱采茵在國女組角力自由式第四級，奪得一面銀牌，目前共有1金1銀的成績。而新竹縣仰德高中好手蔡世恩、洪威程分別在角力高男組角力希羅式第九級、高男組角力希羅式第十級分別獲得銀牌、銅牌。

新竹縣長楊文科獲知選手的好表現，也十分肯定，鼓勵選手再接再勵、超越自我。柔道、角力於4月22至26日登場，分別位於新豐國小、自強國中舉辦，吸引不少民眾前往支持。