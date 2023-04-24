環保團體24日在立院召開「守護澄清湖綠樹、景觀、水源、滯洪區，呼籲營建署勿毀澄清湖綠地蓋豪宅大樓」記者會。高市府澄清說明，澄清湖運動休閒園是以澄清湖棒球場為核心，串連黃線Y3、Y4站，並劃設8公尺退縮綠帶，以保留樹木，全區規劃8.21公頃大面積公園綠空間供公眾使用，其中北側2.14公頃作為滯洪公園，南側開闢6.07公頃作為運動休閒公園使用，澄清湖特定區整體公園綠地比率10.31%符合法令規定，生態生活機能將更為完備。

市府都發局表示，本案變更位置位於35公尺寬大埤路的東側，並非緊鄰湖岸，計畫書規定建築物臨道路側需退縮8公尺以上建築，建築規劃配置並非沿路線全面狀建築，中間也保留開放空間，未來建築距離現在水岸邊至少達43公尺至243公尺以上，後續也會有都市設計審議機制把關，將不會有破壞水岸景觀之虞。

運發局指出，現況未開闢2.14公頃公四之五用地，透過本變更案將開發為區域性公園兼供滯洪池，且出流管制計畫已經審查通過，足供地方滯洪使用。另本計畫區並未座落於自來水水質水量保護區內，也非屬飲用水水源水質保護區之範圍，且與飲用水取水口有一定距離，因此對澄清湖飲用水質水量保護區並無影響。

運發局強調，澄清湖棒球場民國88年啟用，周邊缺少整體規劃，不僅沒有便捷大眾運輸系統，鄰近公共設施用地自民國58年劃設至今多尚未開闢，原有的澄清會館、演藝廳現在也呈低度使用。市府希望將捷運黃線、棒球場、澄清湖機能整體規劃，打造為生態休閒兼具的運動園區，帶動鳥松及周邊的發展，未來串連沿線主要商圈如巨蛋商圈、左營高鐵、衛武營藝術特區等地，成為大高雄地區30分鐘生活圈。