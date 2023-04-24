澎防部陸軍21歲的志願役士兵張兆林因休假聯絡不到人，她的母親24日晚間在澎湖十數個臉書社群PO文急尋，聲稱孩子有輕生傾向，面對如熱鍋上的媽媽，澎防部立即派出同僚、部隊長官60多人，到他常出入的場所找人，希望張員只是手機沒電，暫時失聯而已。由於日前金門曾發生阿兵哥游到對岸事件，此事也引起部隊極高的重視。

這位心急的母親網名Avenaim Jeryy，他說孩子叫張兆林，21歲，身高175，體重約60～65kg，星期六在澎湖放假後，跟軍友聚餐完自己去網咖投宿，之後即失聯。星期日深夜11點軍中輔導長致電給張母指出，張員逾假未歸，一直到凌晨2點多連長、營長都致電給張母回報情況。

不過，Avenaim Jeryy稍後修正內容，部隊輔導長、連長、營長告訴她，張兆林24日晚上才算是逾假未歸，建議他不要急著上臉書尋人，對這種說法張母無法接受，軍方還說，昨晚是例行電訪放假人員，因為聯絡不到人，所以去查詢他的莒光日誌，發現內容不是很OK，擔心他會有意外，才緊急聯絡通報家屬。

這位無助的母親說，他已向澎湖縣警察局報案，但警方說成年人失蹤，要超過24小時才能報。不過，這篇尋人文發出後，引起澎湖網友熱心轉傳，希望大家協尋，澎湖幾個大的臉書社團，幾乎被這則尋人啟事覆蓋。

張母說，張兆林從小在高雄由保母帶大，她在台北工作，從來沒去過澎湖。今年初她兒子簽了志願役，到澎湖服役，但前不久，她兒子說無法適應軍中生活想退。

張母說，目前軍方告訴她，她兒子沒有搭飛機或船離開澎湖的記錄，應該還留在澎湖，軍方很擔心她兒子的安全。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。