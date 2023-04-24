「媽呀！多重享受」母親節住房專案，雙人入住5499元起，贈雙人舒壓按摩體驗。（神旺商務酒店提供）

「紅酒燉牛肉」套餐享前菜、沙拉、水果甜點及飲品，節慶優惠限定450元加1成。（神旺商務酒店提供）

酒店內每間客房浴室皆設有降板浴缸，住房專案享按摩舒壓體驗外，限量升等景寓客房，再贈翌日早餐。（神旺商務酒店提供）

母親節即將到來，加上普發金6000元助攻，寵愛媽咪預算大增。向來擁有「美術館飯店」美名的「神旺商務酒店」，搶攻母親節商機，推出一系列孝親餐飲、住房優惠。其中原價750元的「番茄時蔬燉羊膝」套餐，母親節優惠價550元。雙人住房還可享受按摩舒壓體驗、每日限量房型升等多重優惠，寵媽無極限。

搶攻母親節餐飲及住房商機，「神旺商務酒店」的銀柏廳於5月1日起至31日止，推出「與我的母后食光」多款精緻套餐，其中首推「番茄時蔬燉羊膝」套餐，嚴選紐西蘭羊膝加入祕製香料醃漬，與紅酒及時蔬燉煮3小時，入口即化的羊膝搭配鮮甜的時蔬，多汁開胃；套餐還附贈煙燻火腿佐香瓜沙拉、南瓜堅果濃湯、香酥核桃餐包、水果甜點，原價750元，5月節慶限定優惠價550元，相當於73折優惠。

若不吃羊的民眾，主餐則可選擇「義式蘋果莎莎烤雞腿排」或「紅酒燉牛肉」套餐，母親節優惠價450元，吃得到前菜「煙燻火腿佐香瓜」、四季田園沙拉、及水果甜點，高CP值讓消費者輕鬆過節。餐點需收1成服務費。

除了母親節大餐，為了慰勞母親大人平日的辛勞，5月1日起至6月30日「神旺商務酒店」推出「媽呀！多重享受」孝親住房專案，內含每日限量升等景寓客房、依房型贈送雙人價值1600元的「不老松」新生行館足湯腳底按摩50分鐘、天然紓壓泡澡浴鹽及迎賓水果；「神旺商務酒店」曾榮獲「台灣人氣旅宿早餐」，依房型提供豐盛的自助早餐饗宴，從擔仔麵、米粉、肉羹到麻油麵線等多樣化的在地美食輪番供應。專案含稅、服務費，售價5499元起。

「神旺商務酒店」位於南京東路與林森北路商圈，面對萬坪公園綠地，臨近捷運中山站、國際精品店、餐廳、電影院等，集商務、娛樂、生活三大機能。館藏擁有近百件美術作品，陳列豐富本土藝術珍品，加上全館每間客房皆擁有大片落地窗，可欣賞窗外的繁華市景，每間房皆設有降板浴缸的豪華乾濕分離浴室，提供浴鹽及暖燈，在北市中心即能泡澡舒鬆身心，堪稱高CP值的精品飯店。