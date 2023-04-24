由馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）領導的團結政府已經執政5個月，網媒引述消息指出，部分執政黨的國會議員被「關鍵人物」拉攏辭職，試圖推翻安華和團結政府。

根據大馬媒體《東方日報》援引網媒The Vibes的消息報導，有消息人數指出，執政聯盟的一些國民陣線（Barisan Nasional，國陣）國會議員目前正受到「關鍵人物」的拉攏，並說服參與這場「孤注一擲的任務」，辭去國會議員職位以製造補選，再以其他政黨旗幟參選。

有關消息指出，在去年大選落敗的馬國最大反對黨國民聯盟（Perikatan Nasional，國盟）清楚不太可能說服國陣主席、現任副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）撤回對安華的支持，並與東馬沙巴和砂拉越的政黨重組新政府。因國民陣線裡的巫統（UMNO）領導層已承諾全力支持安華，甚至對因與安華的希望聯盟（Pakatan Harapan）合作而大肆批評的巫統領袖進行紀律處分。

有鑑於此，國盟只能說服原本就心懷不滿的國陣議員跳槽，再與東馬的政黨組聯盟。

該報導說，即使國盟獲得除了希盟和國陣之外的所有國會議員的支持，距離獲得112個簡單多數票仍是不足夠，這代表國盟還需要至少幾名國陣國會議員的支持票。

消息人士披露，目前國盟黨魁、前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）和其他政黨黨魁正在計划拉攏國陣議員，推翻安華和團結政府的計劃。

報導還說，隨著國盟底下的土著團結黨（PPBM）的銀行戶頭被凍結，亦有許多領袖正在接受馬國反貪汙委員會的調查，目前僅有前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）和前財政部長達因（DAIM Zainuddin）可給予資金資助。

馬哈迪此前曾多次公開批評團結政府，亦揚言要馬來人推翻安華，更指控安華是導致馬來人宣言大會辦不成的幕後黑手。惟目前尚不知馬哈迪和達因是否參與這項計劃。

同時，另一名消息人士指出，目前至少有10多名國陣國會議員有意參與推翻團結政府的計劃。其中包括在去年全國大選簽署法定宣誓書支持慕尤丁任相的10人。消息披露，部分國會議員已就此事展開談判，惟消息人士並不清楚目前談判的進展。

還有消息指出，東馬到的沙巴和砂拉越國會議員不會支持慕尤丁任相，因為他們已承諾全力支持安華並希望看到國家安穩。據報，沙巴和砂拉越選民一直都很抗拒與國盟聯手、奉行伊斯蘭基本教義派的伊斯蘭黨（PAS），所以並不希望組成一個有伊黨在內的政府。