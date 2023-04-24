新北市新店區昨(23)日發生一起2少女交疊屍案！涉案金髮男30歲洪姓男子，凌晨5時許在LINE群組約2名16歲、17歲少女到1間摩鐵開藥趴，一路狂歡約5小時，發現2少女異常無生命徵象，原本要搬上車，搬到一半「太重了」便棄置在樓梯間逃離，後來又約了1名21李姓女子到桃園1間摩鐵繼續開毒趴遭逮洪男也坦承與2少女僅認識一星期；警方也在線場發現潤滑液、威而鋼。

警方調查，洪嫌昨天清晨5時許，駕車載16、17歲的少女駛入新店某汽車旅館，洪將車停在地下停車場，3人一起搭電梯進入房間，6小時後洪男獨自駕車離開。房務人員11時許通知退房，未獲回應，前往察看發現2名少女裹著床單「交疊」倒臥樓梯間，已明顯死亡。警方在場從少女皮包發現1包毒咖啡包，垃圾桶有6包用過的空咖啡包，桌上還有K他命粉末。

據《ETtoday新聞雲》報導，30歲洪男是透過LINE群組約2名16歲、17歲少女，前往新北市新店區1間摩鐵開毒趴，一路狂歡約5個小時後才累到睡著，洪男醒來後發現2少女失去生命徵象，決定將2人搬上車，但因為搬到一半覺得太重了，因此將遺體棄置在樓機間逃離。

警方獲報後以車牌尋車，在桃園1間摩鐵尋洪男與李姓女子在開趴，也將2人帶回警局偵訊，警方依殺人、遺棄屍體、毒品罪，將洪男移送法辦，台北地檢署檢察官訊後，向法院聲押禁見。

洪男逃逸後又在約了21歲李姓女子，並到桃園1間摩鐵休息，期間又買了情趣潤滑液與充電器，直到警方循線找上門後，現場查獲除了有毒咖啡包、愷他命毒品，還有能量飲以及拆封過的威而鋼；洪男遭逮後，也坦承和2少女僅認識一星期。

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