中光電第一季合併營收約95.71億元，相比去年同期減少27.15％，毛利率約16.75％，營業利益約6,406萬元、相比去年同期大幅減少80.25％，稅後純益約2.53億元，相比去年同期減少47.18％，稅後每股純益約0.65元。

中光電表示，為拓展當地業務、吸引專業人才及購併成長機會，子公司Optoma Holding 擬於倫敦證券交易公開發行普通股股票並申請上市。Optoma Holding上市後仍為中光電的合併子公司。雖然IPO會降低持股比率，但IPO後Optoma Holding之營收及盈利可望因新業務導入而增長。未來Optoma Holding募集資金到位後，將用於提升業務競爭力、增強公司創新能力與潛在對象的購併，有利於業務的成長進而增加歸屬於本公司的淨利潤及股東權益。