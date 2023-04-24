大陸女星劉濤是知名的實力派演員，過往在《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》等作品中皆交出亮眼的成績單，然而，她2020年進軍「直播」創下銷售佳績後，卻被網友發現她註銷公司看似要徹底離開直播圈，在陸網上掀起討論，而今她的近況曝光了。

劉濤過往與王珂結婚後，曾一度淡出演藝圈，後來在2020年時以化名「劉一刀」進軍電商直播業，不僅首播便創下「1.48億人民幣(約6.5億新台幣)」的銷售佳績，此後的直播也屢屢有著不俗的銷售額。然而，劉濤卻於上月低調註銷旗下公司，看似要離開直播圈，掀起一陣討論聲浪。

而近期劉濤出席上海的公開活動，只見畫面中，她以一襲白衣的穿搭亮相，整個人的氣質顯得乾淨又清爽。此外，她零修圖的顏值也在陸網上流傳，無瑕疵的逆齡美肌，以及滿臉溫柔的笑容，都引來網友盛讚：「劉濤怎麼那麼抗老」、「歲月在她臉上沒有留下痕跡」、「她的美貌再一次把我驚艷到了。」

此外，劉濤也在個人微博上曬出同款穿搭的各式美照，寫下：「肆意隨風，步步安然。」等字句，並在鏡頭前擺出閒適的姿勢，讓網友嗨翻。另外，由於劉濤已有不短的時間並未推出新作品，也讓粉絲敲碗：「寶貝，兩年了，終於見到妳了，什麼時候再露面啊」、「這麼美的姐姐拍拍戲吧。」