斯德哥爾摩國際和平研究所 (SIPRI) 在星期一發布全球軍費開支年度報告，由於世界局面動蕩，全球軍費連續第8年增長，2022 年世界軍費開支達到 2.24 兆美元(約68.6兆新台幣)，創下歷史新高。其中歐洲增長幅度最多，達到13%，是30 年以來的最高程度。

半島電視台(Aljazeera)報導，SIPRI表示，歐洲各國增加軍費，當然與俄烏戰爭有關，除了支援烏克蘭的軍事裝備，也要也加強自己的國防力量，以應對俄羅斯的威脅。

SIPRI的研究員田南( Nan Tian)表示：「這顯示我們活在一個越來越不安全的世界中，各國加強軍事實力，以應對日益惡化的國際環境。」

田南表示，早在2014年，莫斯科入侵並佔領克里米亞半島時，就引起各國對俄羅斯的警覺，到了去年2月全面入侵後，當然加速軍事投資。其中與俄羅斯緊鄰的芬蘭，軍費增加36%，立陶宛軍費增加27%。

原本堅持中立的芬蘭與瑞典，也在俄烏戰爭爆發後，決定加入北約，現在芬蘭已成為第 31個成員國，瑞典還在審核中，加入已是時間的問題。

SIPRI另一名研究員史卡拉扎托(Lorenzo Scarazzato )說：「自2014 年俄羅斯吞併了克里米亞後，許多前華沙國家在那一年就增加軍費，平均增加一倍多。2022 年全面入侵，各國軍費激增至戰爭爆發前的6倍多。」

據 SIPRI 稱，俄羅斯軍費開支在 2022 年估計增長了9.2%，達到約864億美元，這相當於俄羅斯 2022 年 GDP 的 4.1%，高於 2021 年的 3.7%。

美國是世界上最大的軍費開支國， 2022年增長0.7%，達到 8770 億美元，佔全球軍費總開支的39%；主要原因是美國軍援烏克蘭；據統計，2022年美國對烏克蘭的軍援總額達到200億美元。

中國大陸仍然是世界第二大軍費支出國， 2022 年的軍費支出為2920億美元，較前一年增長4.2%，也是連續第 28 年增長。

日本在 2022年的軍費支出為 460 億美元，比前一年增長5.9%。