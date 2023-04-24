克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體，俄羅斯總統選舉將在2024年舉行。

據俄羅斯衛星通訊社報導，培斯科夫說，「任何選舉都非常重要，更何況國家領導人的選舉。在一年一度的向聯邦會議發表國情咨文時，總統說出了自己對即將舉行的市政選舉和總統選舉的態度。因此將舉行選舉。」

在俄羅斯總統普丁在2月份發表國情咨文時表示，今年9月份俄羅斯政府的地方選舉，以及2024年的總統選舉，將嚴格按照法律舉行。