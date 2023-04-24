新北市連續2天發生槍擊案，行政院長陳建仁盼新北市府負起責任，遭藍營質疑甩鍋地方。內政部長林右昌24日表示，事件爆發時新北市長侯友宜恰好在新加坡訪問，這就像颱風來襲，民選首長自己要決定是否趕回來處理，給社會公評。但粉專「政客爽」則舉2017年尼莎、海棠颱風接連撲台期間，時任基隆市長林右昌當時在蒙古參加「亞太區童軍大露營」活動，挨批返台急喊冤的事件，直酸「怎麼會有人把臉伸過來給人打？」

「這是社會觀感問題。」林右昌受訪時提到，侯市長在這幾起治安事件發生時，剛好人在國外訪問，這就有點像颱風天來襲，民選首長要不要立即趕回來處理一樣，老百姓會質疑的是，到底是國外訪問比較重要，還是趕回來處理國內議題比較重要，這是民選首長自己要去決定，並且由社會輿論來評判。

媒體追問，言下之意是指侯友宜表現不及格？林強調，自己並沒有這樣說，不要刻意下不正確結論。「有沒有回來或有無立即趕回來，這就像颱風天，是民選首長自己要做決定，給社會來公評。」他強調，「我們共同的敵人是犯罪份子，共同的目標是打擊犯罪份子，千萬不要讓犯罪份子笑我們傻。」

「怎麼會有人把臉伸過來給人打？」政客爽舉2017年海棠颱風侵襲基隆，時任市長林右昌正出訪蒙古，未歸國急喊冤的新聞，吐嘈「林右昌還拿颱風天舉例，真的快笑死哈哈哈！」網友也酸「綠x雙標也不是一天兩天的事了」、「今年迴力鏢肯定很多」、「哪裡有挖坑自己跳的呀！」

根據《中時新聞網》報導，2017年7月30日前後，尼莎、海棠颱風接連撲台，但林右昌當時在蒙古參加「亞太區童軍大露營」，挨批「漠視市民」。林右昌本人則強調「此次出席亞太童軍大露營是為國家，不是為個人」，他表示，他身為中華民國童軍總會理事長有責任代表國家參與。他也說，此次出國遇到颱風提前來襲，有些人有不一樣的意見，他願意承擔。但也希望大家瞭解他這次是代表國家出席國際活動，不是去玩的。