土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）稱，土耳其、俄羅斯、敘利亞和伊朗四國防長，計劃周二在莫斯科舉行會談。

據俄羅斯衛星通訊社報導，土耳其阿納多盧通訊社援引阿卡爾的話稱，「明天，土耳其、俄羅斯、敘利亞和伊朗四國的國防部長和情報部門領導，計劃在莫斯科舉行會談。」

俄羅斯在去年12月舉行了11年來首次土耳其和敘利亞國防部長的會談。2011年，敘利亞內戰爆發。此前與大馬士革關係密切的土耳其，卻支持與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）為敵的另一方。從那時起，土敘關係一直很複雜。但最近幾周，雙方以及一些媒體開始談起逐步實現正常化的可能性。

為解決安卡拉與大馬士革之間的分歧，俄羅斯、敘利亞和土耳其計劃舉行外長會談。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）1月時曾預計，相關會談可能於2月舉行。但後來土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，不排除伊朗可能參與會談。