最近南京東南大學黨委宣傳部長袁久紅在微信工作群內發布情色照片在社群媒體登上熱搜，引起廣泛的議論。24日晚間東南大學發文證實，經過調查後證實該事件屬實，校方已決定免去其院長職務。學校將成立專項工作組做進一步調查，根據調查依法規紀律嚴肅處理，並加強師德師風教育。

據《界面新聞》報導，近日一則關於東南大學校領導袁久紅在工作群裡發布色情照的消息在網上引起熱議，「東南大學一領導被曝工作群發色情照」登上微博熱搜。

東南大學馬克思主義學院微信群成員有332人，袁久紅在22時06分發布一張女性隱私部位的相片。（圖／界面新聞）

網傳的微信群聊天截圖顯示，在一個名為「高校XX院長工作群」的微信群裡，群成員有332人，一個名稱為「袁久紅」的用戶在22時06分（具體日期未顯示）發布了一張女性隱私部位的相片。之後，有用戶拍了拍（提醒）袁久紅，另一人發送了表示尷尬的表情包。

有網友針對截圖內容表示，袁久紅是東南大學黨委宣傳部長、東南大學馬克思主義學院院長。據公開資料顯示，袁久紅為男性，生於1966年，目前已57歲。

不過，陸媒向東南大學查詢時，該校紀委辦公室的一名工作人員表示，袁久紅並非東南大學的黨委宣傳部長，他暫時也不清楚網傳的事情。

東南大學馬克主義學院官網。（圖／界面新聞）

媒體查詢東南大學馬克思主義學院官網上曾刊登作者為「袁久紅」的文章時發現，袁久紅是該學院院長、教授，官網上「師資隊伍」一欄中仍有「袁久紅」姓名，但其個人簡歷已經無法查閱。

不過這次東南大學動作非常迅速，事件在網上爆發後不1天，東南大學在4月24日晚間對外發文表示，網傳該校馬克思主義學院負責人袁某某在某微信群裡發不雅圖片，學校對此高度重視，立即開展調查。根據初步調查結果，情況屬實，學校決定免去其院長職務。

東南大學官方公眾號表示，該校始終對幹部私德、教師師德失範問題零容忍，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。感謝社會各界對學校工作的關心。