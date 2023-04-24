雲林縣長張麗善（左三）透過新加坡「城市規畫展覽館」，了解新加坡50年間的變化。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善24日率縣府團隊赴新加坡、馬來西亞考察6天，首日參訪新加坡「城市規畫展覽館」，目前新加坡幾乎所有管線都已經採用共同管溝地下化，垃圾用分線管線輸送再送到焚化廠，水資源回收再利用也做得很好，張麗善表示第1天參訪行程就收穫滿滿，希望能將這些技術與概念運用在雲林縣。

今年雲林縣主打「永續低碳行動年」，張麗善帶領機要祕書陳志揚、工務處長汪令堯、環保局長張喬維、農業處長魏勝德、新聞處長卓宜姿等人，在新加坡「城市規畫展覽館」透過現場解說，了解新加坡從古至今的發展，雖然面積只有728平方公里，僅2.6個台北市大小，但發展卻是東南亞第一。

新加坡經濟發達，繁榮進步，是東南亞唯一的已開發國家，生活水平較高，經濟活動以服務業、金融業、航運業、物流業、旅遊業為主，近年來更是積極發展高科技產業與教育。

汪令堯表示，新加坡50年間的變化，從展覽館就能一次閱歷，在長遠規畫下，目前幾乎所有管線都已經採用共同管溝地下化，雲林縣虎尾、斗六等重劃區也已使用這樣方式，可以減少挖補路面經費，且避免一直挖馬路造成用路人增加事故風險，以及交通尖峰時刻塞車困擾。

一行人也參觀集合式住宅的垃圾處理方式，新加坡由於地狹人稠，垃圾處理方面，更是斤斤計較土地的使用，用分線管線輸送再送到焚化廠，張喬維表示，目前雲林縣處理垃圾方式較新加坡精細，資源回收分類較多樣、垃圾經分選做成再生燃料棒取代生煤、廚餘製成肥料。

張喬維指出，新加坡在城市規畫是相當長遠的，尤其水資源回收再利用，雲林因為近年來受到極端氣候影響，時常缺水造成農損，新加坡的做法十分值得雲林效仿。