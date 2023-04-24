澳洲24日公布數十年來最大規模的國防改革，威懾遠隔重洋的潛在敵人將是其作戰目標。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）24日宣布，澳洲政府正制定新的國防戰略，以應對正變化的地緣政治條件。他指澳洲會根據這份新戰略，取消部份軍事項目，以及指定新的優先方向。

綜合俄羅斯衛星通訊社和半島電視台報導，澳洲新的國防改革正值東亞特別是台灣緊張局勢升級以及中國推進其軍隊現代化之際，該改革將影響其未來數十年的軍事政策。艾班尼斯在聲明中表示，「政府將投資新的防禦手段、以及發展與合作夥伴的關係，以確保澳洲和區內在當前戰略形勢下的安全。」

艾班尼斯稱，在新軍事政策的框架內，已確定6個應立即發展的關鍵領，其中包括核潛艇和相關基建設施的建造；軍工綜合體的現代化和擴建；澳洲北部軍事基地和海軍基地的擴建和改造，以促進澳洲和盟國武裝部隊積極使用這些基地；為軍工綜合體和國防部基建設施招募高水平員工；為國防領域新科技的研發和使用創造機會；加強與印太區關鍵夥伴的關係。

據該報導引述有關消息指出，澳洲政府將展開國防部和相關機構的大規模改革，以便更準確和系統地規劃軍工綜合體的發展，並保證軍隊和企業能獲得必要資源。