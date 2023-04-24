外交部提供

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外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪指出，全球超過40％貨運經過台海，台灣製造全球60％的晶片，先進半導體占比更超過90％，一旦台灣發生戰爭，將重創全球貿易活動，維持台海現狀至關重要，呼籲各國應持續表達堅決反對任何軍事威脅的立場，共同嚇阻中國武力犯台。

吳釗燮本17日接受西班牙《ABC日報》駐亞洲特派員Pablo Díez專訪，訪談內容於23日以「倘台灣發生戰爭將中斷40％ 世界貿易」為題，在該報頭版及國際版二全頁大篇幅刊出。

吳釗燮表示，歐洲對台海和平穩定甚為重視。近來法國政府表示持續支持台海和平穩定，對台政策從未改變；歐盟執委會主席馮德萊恩與副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾皆重申維持台海現狀與區域和平的立場；德國外長貝爾柏克也於訪中期間表達台海問題應和平解決反對單方面改變現狀。

他說，台灣海峽作為世界航運要道，全球超過40％貨運經過台海，若台海戰爭爆發，全球經濟將面臨災難性損失；此外，台灣製造全球60％的晶片，先進半導體占比更超過90％，一旦台灣發生戰爭，將重創全球貿易活動。

因此，吳釗燮強調，維持台海現狀至關重要，美國提供台灣防衛性武器及軍事訓練，以提升台灣自我防禦能力，各國應持續表達堅決反對任何軍事威脅的立場，共同嚇阻中國武力犯台。

針對宏都拉斯日前與我斷交，他說，宏國深陷債務危機，向我方索求鉅額經濟援助，超越我國傳統上支持友邦的程度。中國以虛假承諾，誘使哥斯大黎加、薩爾瓦多及多明尼加共和國等國外交轉向，但遂行外交目的後多未履行承諾，甚至使部份受援國陷入債務陷阱，厄瓜多水壩案例即為明證。

吳釗燮指出，中國雖然影響力大，但台灣卻獲得多國政府及國會的強力支持，台灣積極與各國洽簽提升貿易投資合作的相關協定，目前與美加兩國協商進展良好，我們也希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期盼未來能獲得更多國家的支持，爭取台灣應有的國際空間。

針對過去發生台灣人在西國因涉詐騙案而被遣送中國事件，他表示感到遺憾，期盼未來兩國能簽訂司法互助協定，避免憾事再度發生。

西國第三大報《ABC日報》創於1903年，歷史悠久，深獲西國政府及各界菁英重視，居西國媒體領先地位，其電子報每月瀏覽量超過2200萬人次，深具輿論影響力。