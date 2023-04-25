菲美兩國正在菲律賓各戰略據點進行歷年來規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。今年菲美軍演11日展開，共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，將於28日閉幕。

美軍23日在蘇比克灣國際機場向菲律賓海軍士兵展示和解說CV-22魚鷹型傾斜旋翼機（CV-22 Osprey）、MQ-9死神（Reaper）無人偵察機、AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）空中砲艇機及MC-130J特戰運輸機等裝備。

MQ-9無人偵察機飛行員塔帕拉（Angelo Tapalla）表示，MQ-9無人偵察機主要用於支援地面部隊在情報、監控、偵察及空域意識方面的能力。另外，MQ-9無人偵察機的新軟體升級使它能在任何地方自動起飛和降落，無需機組人員實際在現場。

塔帕拉說：「這意味著我們在這裡（菲律賓）的所有飛行操作，無論在滑行道上滑行、自動起飛、飛行演習和返回蘇比克灣降落，都是與我們在田納西州國民警衛隊的夥伴合作在美國本土完成的。」

「肩並肩」軍演美國空軍公共事務官凱薩（Richard Caesar）告訴中央社，「肩並肩」演習主要目的是讓美菲軍人一起訓練，而訓練內容之一是資訊與知識交流，讓菲方了解美軍使用的裝備及如何使用這些裝備；美軍也可以了解菲方使用的裝備和駕駛的飛機，還有他們如何運用那些飛機。

他表示，蘇比克灣展示的機型中，AC-130J空中砲艇機主要用於與菲國空軍710特種作戰聯隊聯合訓練；MQ-9無人偵察機提供情報和偵察；CV-22魚鷹型傾斜旋翼機和MC-130J特戰運輸機則用於空中運輸。

「肩並肩」軍演即將進入尾聲，明天將在面向南海的三描禮士省（Zambales）進行復仇者（Avenger）防空飛彈系統、FIM-92便攜式刺針防空飛彈（Stinger）、愛國者防空飛彈實彈演習；26日將以超級巨嘴鳥攻擊機（Super Tucano）、FA-50戰機和高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）等在南海擊沉一艘退役的菲律賓海軍艦艇。