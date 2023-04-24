天氣逐漸轉熱，一般人會因口渴而補水，但心臟病患者常被要求控制飲水量，醫師提醒，若流汗量增加後，心臟病患者在限水之際，也要慎防脫水，因體內水分不足，血液循環量會下降，反而會增加心肌梗塞等心臟病發生，若2天內體重流失2公斤，感覺疲憊、肌肉無力、頭暈、心跳加快，就要小心是否脫水，必須儘快與醫師討論水分控制目標。

心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書上表示，心臟病患者若有水腫或肺積水，醫生常囑咐要控制水分，以免水分過多造成身體不適，但隨天氣轉熱、汗量增加，患者在水分控制上必須非常小心，以免水喝太少導致脫水。

他表示，人體血液中的血漿逾9成是水，若水分不足，血液循環量會下降，心臟必須更強力收縮，心跳次數也須增快，才能滿足全身代謝需求；此外，缺水會使血液更濃稠、增加血栓發生率，引發心肌梗塞，且若血管因此而收縮，也會導致血壓上升。

他表示，一般人缺水時會口渴而喝水，但心衰竭者因血液循環量不夠就會感覺口渴，利尿劑的使用也讓病患覺得口乾，讓患者無法分辨是水分不夠的口渴，還是其他原因導致，但炎熱天氣下，稍有不慎就會水分嚴重不足，反而導致心臟病發作。

他表示，心臟衰竭患者每天水分限制1.5公升即可，但若在2天內就體重流失2公斤，就須考慮是否水分限制太嚴格或排出太多水分，若感覺疲憊、肌肉無力，頭暈、心跳加快，就要考慮是否脫水，須儘速與醫生討論水分的控制目標，同時規則每天量體重。