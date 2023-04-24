民進黨立委高嘉瑜素有「港湖胖虎」稱號，選民服務、出席活動時常高歌數曲，甚至還曾越級挑戰高亢歌姬李佳薇的名曲《煎熬》，表情聲線都令觀眾聽眾驚呆。高嘉瑜今(24日)竟真的與唱將李佳薇同框，還說「矛盾大對決、煎熬大PK」，讓粉絲看了無不莞爾，直呼「李佳薇辛苦了！」

高嘉瑜過往曾越級挑戰唱《煎熬》，讓聽眾耳朵為之煎熬，她今(24日)在臉書分享照片，竟真的與《煎熬》原唱李佳薇同框，她說「高嘉瑜VS李佳薇，矛盾大對決！煎熬大PK！」只見畫面中兩人都張大了嘴唱歌，看起來真的在合唱高音神曲《煎熬》，表情也相當耐人尋味。

高嘉瑜又在留言區PO出數張照片，看似李佳薇正在指導高嘉瑜歌唱技巧，幫助她把《煎熬》這首超難唱的歌表現得更好。網友留言虧「李佳薇辛苦了（高：真的辛苦了！）」、「比主唱還出名的翻唱歌手」、「李佳薇：後悔出這張專輯，現在聽的我真煎熬」、「我都以為煎熬的原唱是高委員了」、「看起來是李佳薇比較煎熬」、「兩種煎熬的享受」、「李能上完這堂課，也是夠煎熬的」、「希望被指導，大家不必再煎熬！」