1名三重客運司機昨(23)日行駛在國道1號林口交流道附近時，驚見1男童竟獨自走在路肩，嚇得他趕緊停路肩將男童拎上車載回客運總站。（翻攝影片）

國道1號昨(23)日中午發生一起民眾誤闖事件，有輛三重客運在林口交流道附近，發現1名男童疑和家人走失，獨自在路肩上走著，且前方也有1輛黑色休旅車閃著雙黃燈警示後車，保護著男童，此時，客運司機開著廣播對男童喊「上來快一點」，不料，男童卻越走越快還一度走在慢車道上，甚至小跑步逃離，最後，客運司機便將車暫停路肩，並且衝下車將男童拎上客運內，結束國道驚魂記。

據悉，有輛三重客運行駛在國道1號林口交流道附近，該客運前方還有輛黑色休旅車先跟在男童後方，並且亮起雙黃燈警示後方車輛，而客運司機也開啟廣播，打開車門，對男童呼喚「上來快一點」，但男童疑似怕人，卻又繼續往前走，並且繞過停在一旁打著警示燈的休旅車，走在慢車道上，恐怖的狀況嚇翻所有人，男童看著客運越來越近，便小跑步的往前跑，最後客運司機便在路肩停下，並且衝下車將男童拎回客運上。

據悉，男童疑和母親到林口交流道附近的公園去玩，不行原因闖入國道1號高速公路上，獨自行走，對此，國道警方也表示，這樣的行為已經觸法，將對行為人開罰。