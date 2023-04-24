國家交響樂團（NSO）在美東時間23日下午來到最終站，小提琴家黃俊文演奏的布魯赫《蘇格蘭幻想曲》，再次征服觀眾。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團（NSO）在美東時間23日下午來到最終站，位於芝加哥的溫茲音樂廳，精湛的演出再次獲得滿場觀眾起立鼓掌，除了西方古典音樂曲目，還有作曲家李元貞〈美濃之道〉、小提琴家黃俊文的安可曲〈望春風〉，以及樂團安可曲蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》，滿滿的台灣味，令現場聽眾耳目一新，留下難忘的印象。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團（NSO）在美東時間23日下午來到最終站，位於芝加哥的溫茲音樂廳，精湛的演出再次獲得滿場觀眾起立鼓掌，除了西方古典音樂曲目，還有作曲家李元貞〈美濃之道〉、小提琴家黃俊文的安可曲〈望春風〉，以及樂團安可曲蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》，滿滿的台灣味，令現場聽眾耳目一新，留下難忘的印象。

音樂總監準．馬寇爾表示，這趟旅程，樂團歷經三座城市三個場地，每一次都要重新適應場地，但團員也克服挑戰，順利完成演出，「我認為一個真正好的樂團是不管在什麼情況下，都能有高水準的演奏，這次樂團在三個音響效果截然不同的場地，順利完成三場效果很好的演出，這代表我們正在成為亞洲頂尖樂團之一，已經在路上。」

在美東巡演結束後，樂團又將馬不停蹄到日本巡演，曲目內容部分和美巡相同，如：德布西的〈海〉以及布魯赫《蘇格蘭幻想曲》，小提琴獨奏由林品任擔任演出，台灣作曲家曲目則選定金希文的《日出台灣》，另有貝多芬的《合唱幻想曲》。

此外，NSO還將參加福山音樂節，曲目也安排了歌劇《玫瑰騎士》，同時還有拉赫瑪尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲，鋼琴由馬丁．史岱費爾擔任演出。