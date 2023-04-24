中國駐法國大使盧沙野日前在接受法國LCI電視台採訪時，否認前蘇聯解體後獨立的14個國家的主權言論引發軒然大波。此事在今天的中國外交部例行記者會中成為各大國外媒體的關切焦點，各家輪番舉手提問。發言人毛寧強調，中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

塔斯社記者：上週五，中國駐法國大使盧沙野接受法國媒體採訪，在談到克里米亞歸屬時，大使先生說，這取決於要如何看待問這個問題。歷史上，克里米亞一開始就是俄羅斯的。蘇聯時期，赫魯雪夫把克里米亞送給了烏克蘭。請問中方對此有何評論？

毛寧：中國在有關問題上的立場沒有變化。

關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。建交以來，中方始終秉持相互尊重、平等相待原則發展雙邊友好合作關係。中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

關於烏克蘭問題，中方的立場是明確的、一貫的，願繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

一些媒體刻意曲解中方在烏克蘭問題上的立場，惡意挑撥中方同有關國家關係，我們應對此保持警惕。

法新社記者：中國駐法大使還稱，前蘇聯加盟共和國的主權在國際法下缺乏堅實基礎。立陶宛外長稱，中國駐法大使的言論說明了為什麼立陶宛等國對中國在烏克蘭問題上勸和促談發揮建設性作用的能力缺乏信心。中國外交部是否認可駐法大使的言論？是否認為前蘇聯加盟共和國的主權在國際法下缺乏堅實基礎？

毛寧：前蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法主體地位。這不否認蘇聯解體後各加盟共和國具有主權國家地位。

在烏克蘭問題上，中方的立場是客觀公正的，也是一貫、明確的。中方願繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

《華爾街日報》記者：我想跟進一下中國駐法國大使的言論。你能否澄清其言論是否反映了中國政府的立場？或者中方是否會像一些歐洲領導人要求的那樣收回有關言論？你能否具體說明相關言論是否恰當，外交部是否支持這些言論？

毛寧：我可以明確告訴你，我剛才的表態代表中國政府的正式立場。

彭博社記者：中國駐法國大使的採訪全文刊登在使館網站上，隨後又被刪除了。你知道刪除的原因嗎？盧大使言論的哪部分是有問題的？

毛寧：我不瞭解你提到的情況。

路透社記者：我的問題也和中國駐法大使言論相關。中國是否承認烏克蘭為主權國家？

毛寧：這是明知故問。烏克蘭是聯合國正式會員國，只有主權國家才能成為聯合國正式會員國，這是國際常識。中國根據《聯合國憲章》宗旨和原則與和平共處五項原則，同烏克蘭建立和發展著良好的國家關係。企圖挑撥離間、干擾破壞中國同相關國家關係，是別有用心，也不可能得逞。

路透社記者：我的問題與烏克蘭及克里米亞有關。非常感謝你解釋了中國承認烏克蘭等前蘇聯國家是主權國家這一立場，但這似乎和盧大使的表態不同。中方是否支持盧大使在接受LCI電視台採訪中的所有表態？

毛寧：首先，我剛才的表態代表中國政府的正式立場。

第二，在尊重各國領土、主權獨立和維護聯合國憲章宗旨原則方面，中國無疑是紀錄最好的國家。