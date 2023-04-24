台灣地方創生基金會董事長陳美伶今在國立嘉義大學新民校區暢談「企業攜手地方創商打造ESG新里程」，吸引中小企業、商圈店家、地方創生團隊等近200人參加。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣地方創生基金會董事長陳美伶今在國立嘉義大學新民校區暢談「企業攜手地方創商打造ESG新里程」講題。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

工策會總幹事許燿宏與台灣地方創生基金會董事長陳美伶合影、交流。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

前國發會主委、現任台灣地方創生基金會董事長陳美伶今在國立嘉義大學新民校區暢談「企業攜手地方創商打造ESG新里程」，吸引中小企業、商圈店家、地方創生團隊等近200人參加，會中大家熱烈交流地方創生未來的機會與可能，陳美伶也肯定嘉義市這幾年的努力，包括舉辦全台第1屆地方創生年會、全台首創在廟埕前談教育議題等，讓她深刻感受到嘉義市變得繁榮有趣。

「地方創生成功的關鍵在人，因為有你就有幸福」，陳美伶從台灣過去南北發展不均、人口已連續3年死亡數大於出生數、數位經濟Web3.0、2050淨零碳排目標等面向，清楚說明台灣為什麼要推動地方創生。

建設處長田長沛代表市長黃敏惠致詞表示，地方創生需以務實角度推動，創造產業新體驗的服務也要能兼顧永續，目前市府正在活化西市場做為青年實戰店舖、興中派出所做為青創基地，未來可以成為市府與地方發展重要的連結點，同時市府也鼓勵企業ESG融入地方創生，只要民間願意，努力想活化場域都可以跟市府合作，「我們可以給翅膀，帶大家一起飛！」。

今活動由嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會，簡稱榮協會主辦，嘉義市工商發展投資策進會協辦，田長沛、智慧科技處長郭軒志、文化局長盧怡君、行政院雲嘉南辦公室副執行長李碧菁、經濟部中小企業處南區服務中心主任林進添、國立嘉義大學校長林翰謙及各界近200人參與。

工策會總幹事許燿宏說，嘉義市地方創生除了有黃敏惠市長大力支持，智慧科技處處長郭軒志也扮演重要整合推手，2022年更主導以民俗、文學、飲品展開創生的行動，「＋1＋1＋1=嘉義式」系列活動還榮獲Taiwan Design Best100「年度在地文化新演繹」的肯定。

許燿宏說，工策會今年也將執行街區數位群聚應用輔導計畫，目標以數位轉型、數位AR新體驗加值地方產業發展。

嘉義榮協會長簡伯修表示，近年中企處將地方創生、數位轉型、淨零排放、國際行銷、二代接班、青年返鄉等列為重點輔導項目，這次藉由陳美伶的演講，更清楚知道，原來地方創生沒有SOP，地方創生也可以很潮、有無限可能！