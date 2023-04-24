報導稱，其中一位消息人士表示，按沿海地區自律機制最新發文，要求轄內銀行自今年第二季起的定價行為評估中，一年、兩年、三年、五年期等關鍵期限定期存款利率，應以2022年第二季為基準，若單個期限定價利率降幅未超10基點，該期限當期評估結果將被扣分。

中國利率自律機制4月份發布銀行業存款類金融機構「合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）」，相較2022年版本，「定價行為」項目中新增「存款利率市場化定價情況」指標。若銀行各關鍵期限定期存款和大額存單利率季度月均值較上年第二季月均值調整幅度低於合意調整幅度的，在「定價行為」得分（總分100分）基礎上扣分。「定價行為」一項為一季度一評。

另有消息人士表示，中國人民銀行一地方分支機構最新下發調研轄內金融機構存款利率的變化情況的文件，內容包括4月以來包括活期、定期存款在內的存款產品利率水平，與上年同期、上年底及今年第一季底相比是否有所下降。

該消息人士指出，結合近期大陸官方的政策動向，這份調研可能是為下一步存款利率下調所做的準備。消息人士表示，大陸監管亦關注存款利率下行是否已成趨勢，是否存在長期性風險等。