高三最後的全中運，台中市大里高中標槍選手王思遠，還是沒能擺脫銀牌的命，不過比賽中一度超越競爭最手、新北市三重高中黃潮鴻，展現了不錯的實力，而他走上標槍的路，也很有意思。

「以前個性比較叛逆，在學校操場丟掃把模擬擲標槍的樣子，結果被監視器拍到，當然就是被叫去訓導處。」王思遠笑著回憶道，也幸好當時發現這個「奇才」的老師是體育老師，也將王思遠引進田徑隊，開始標槍之路。

運動路上王思遠也遇過傷勢考驗，「去年全中運右手中指外側韌帶撕裂，但當時沒意識到受了不輕的傷勢，檢查時發現韌帶撕裂程度已經到50％，經過半年時間復健，現在中指指節處明顯比較寬大，就是因為新長出來的韌帶讓指節變大。」

去年全中運銀牌，法國諾曼第世中運也是銀牌，面對升上高中的後起之秀黃潮鴻，王思遠仍有不想再當老二的命運，一度以個人最佳的68公尺75超過黃潮鴻的成績，可惜做動作時左腳有點翻船小扭，最後兩次試擲受到影響，沒能讓成績再提升，而黃潮鴻則是第五擲繳出71公尺02收穫金牌，王思遠再度掛上銀牌。

在運動員路上，王思遠很感激父母的支持，從一開始擔心到幾乎場場到場加油，還有教練強湄芬在自己調皮製造小麻煩時耐心幫他處理，希望能好好回報，將繼續以國際大賽爭取好成績努力，讓父母、教練更以他為榮。