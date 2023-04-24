大陸女星Angelababy楊穎擁有天使臉蛋以及火辣身材，即便已經身產過，仍保持著相當好的體態。然而，她對此卻付出相當多的努力，有網友翻出此前她在節目中透露保持身材的祕訣，卻意外引發兩極討論聲浪。

近期有網友挖出Angelababy此前在節目中透露她平時的飲食習慣，只見畫面中，她將食物分為「好吃到一定要吃」以及「可吃可不吃」兩種，並認為後者在她的心中都會選擇不吃，更直言：「你知道我為何會這麼瘦了嗎？」不過她也坦承自己生產後變得容易發胖，無法僅透過飲食控制身材，因此花了很多心力減肥，不僅透過運動來維持身體線條，更嚴格要求自己的飲食習慣。

該則節目畫面在陸網上流傳後，掀起網友熱議，卻也意外引發部分人的「身材焦慮」，批評Angelababy的極端飲食法是不好的榜樣，留言：「就是因為有這種人，才會造成娛樂圈審美畸形的現狀」、「傳播焦慮嗎」、「請別在製造身材焦慮了。」

然而，對此也有不少網友幫Angelababy緩頰，表示該節目是4年前的畫面，且她是回應他人的問題，才做出如此的回答，紛紛留言：「大家別被誤導了」、「Angelababy沒有要傳播身材焦慮的意思，她只是回應提問而已。」此外，也有人表示Angelababy身為明星，控制好能夠上鏡的體態是該職業的本份，指出：「大家身為普通人，保持著健康比好看更為重要。」