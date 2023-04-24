富邦金控旗下富邦人壽總經理陳世岳新官上任，提出公平待客推動永續、保險普惠深耕年輕關懷高齡以及經營穩健獲利三大年度方針，推升上攻力道；陳世岳今表示，防疫保單理賠接近尾聲，對逾120萬客戶履行承諾，誠信品牌備受肯定，接下來要趁勝追擊，開發其中的60萬新戶，成為人壽客戶，加上好市多新卡的申請狀況比預期好，其中，有12萬也是新戶，富邦人壽可以開發的潛在新客戶，目標多達72萬人。

陳世岳指出，富邦是以社會公益、穩定人心態度，來處理防疫險後續理賠，實現對客戶的承諾後，防疫險保戶對富邦的誠信備受肯定，未來也以「誠信」持續經營下去；有防疫險的投保體驗，陳世岳表示，要開發其中60萬的新戶，未來成為富邦人壽客戶，成功機會將大大增加；此外，好市多辦卡狀況也優於預期，目前新卡數超過30萬，其中，12萬為全新卡友，希望也能變成富邦人壽的客戶。

儘管通膨、升息加速，俄烏戰爭持續影響能源與食物價格，造成股匯債市動盪，台灣又面臨地緣政治風險，變動的市場環境和政經因素，讓市場充滿挑戰；陳世岳表示，在多重挑戰下，今（2023）年首季總保費收入仍超過240億元，壽險業因應接軌IFRS 17，以及分紅保單推動下，分期繳保單也從以往的3成，提高至5成，占比創疫情以來3年新高。

資本市場逐漸回溫，為兼顧未來保障、穩健投資，富邦人壽今年商品重心強調與保戶紅利共享的分紅保單；分紅保單具三大優勢，第一，具獨立分紅帳戶機制，保戶共享富邦長期平穩的投資回報與經營績效；第二，雙重紅利，有機會享有年度保單紅利及終期保單紅利；第三，約定紅利分配，保戶享可分配盈餘7成以上，並明訂於保單條款。

陳世岳表示，在商品多元、業務穩定提升後，今年的業務員總規模，預計將維持2萬人的目標；銀行通路方面，共與全台36家銀行合作，今年繼續穩固投資型類全委和台幣利變壽外，增加美元期繳和策略型分紅保單等銷售，以滿足客戶穩健資產的需要。

陳世岳表示，富邦人壽為金融保險業領導企業，持續強化善用資金的影響力，透過綠色投資、綠色採購、綠能發展等實際行動驅使產業永續發展，持續展現對社會環境與弱勢高齡的關懷，並發揮富邦金控金融百貨優勢，深化內外部通路產能與合作，發展保障型商品及策略型分紅保險，滿足民眾全方位保障需要；同時也重視員工照顧，提供優渥的生育和育兒補助，以及優於法令的產假制度，積極打造幸福職場。

富邦人壽2022全年稅後獲利約655.5億元，創下歷年次高紀錄，淨值比遠高於法定最低要求3％以上，去年底合併總資產已超過5.6兆元，資本適足率(RBC)超過300％維持良好水準；另外，初年度保費收入(FYP)達1063億元、總保費(TP)收入近3461.7億元，穩居市場領先地位，其中銀行通路即佔超過542億元，以市佔率近14％位居同業之首。