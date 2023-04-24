父子檔遭噴灑汽油後，其中的父親下車擊倒對方。（民眾提供）

彰化市今天早上發生一起驚悚的鄰居衝突事件，一名70歲的男子疑與鄰居長期不睦，竟一手拿著連接汽油桶的噴槍，另一手則拿著噴燈，對鄰居父子噴了滿身汽油，幸好危急中他遭對方一拳轟倒，一場可怕的災禍並未發生。警方表示，該男疑精神狀況不佳犯案，訊後全案依殺人未遂及傷害等罪嫌偵辦。

據了解，對鄰居父子檔犯下噴灑汽油驚悚犯行的男子，被醫師診斷有相關精神疾病，且因非現行犯，被警方移送檢方複訊後，檢方裁定將其交由警方告誡。

該男犯案後又隨即被放回的消息在晚間傳開後，社群平台開始流傳其犯案影片，網友看了驚嚇不已，直呼「嚇死人」、「燒起來後果不堪設想」，並大讚該名父親在全身已被噴灑汽油的危急狀態下，還能冷靜、奮勇出拳擊倒該男，解救了自己與孩子，是貨真價實的「一拳超人！」

從曝光的該段約20秒的影片中可發現，今天早上7點多，該名男子雙手分別拿著噴槍及噴燈，先是在路旁調整連接汽油桶的噴槍，並朝地面噴出汽油後，再朝已坐上路旁機車的鄰居父子方向走去，緊接以噴槍朝著該對父子狂噴汽油，噴到一半還再調整一下噴槍，繼續對該父子噴汽油。

當時該對父子被噴了滿身汽油，當中的父親隨即將機車停住，下車一個箭步朝該男衝過去，一手揮掉該男持噴槍的手，另一手揮拳朝該男面門轟去，在該男還來不及將噴燈點燃前，就已將其擊倒在地，解除了一場可怕的危機。

警方調查，事件雙方為鄰居，疑長期有糾紛，該男疑有重度憂鬱症，事發後並未被強制就醫，僅被檢方裁定由警方告誡，全案訊後依殺人未遂及傷害等罪嫌偵辦中。