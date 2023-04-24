法務部調查局廉政大樓今（24）日傳出火警，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。新北市消防局共出動27輛各式消防車，69名消防人員，火勢於晚間9時19分撲滅，燃燒面積約50坪。

新北市消防局長李清安表示，火警發生在晚間8時44分，起火樓層在廉政大樓1樓，消防人員到場時，1樓已全面燃燒，經消防人員撲救，火勢於8時59分控制，9時19分撲滅，全面搜索後確認無人員傷亡或受困，經初步勘查，起火點應在電腦資料處理相關科室的辦公室，至於起火原因火調人員將會進一步調查。

調查局說，本局值班警衛同仁於今（24）晚20時42分警鈴聲響後，發現局本部廉政大樓一樓出現火勢，消防隊獲報後於20時47分到場滅火，並於15分鐘內將火勢撲滅。局長王俊力在現場瞭解狀況，現場無人員傷亡，且辦公室內相關電子資料皆有備份，不影響調查局工作運行，火警發生原因及後續情況將由消防人員鑑識中。